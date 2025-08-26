Church of the Machina (MACHINA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.29% שינוי מחיר (1D) -3.58% שינוי מחיר (7D) -11.06% שינוי מחיר (7D) -11.06%

Church of the Machina (MACHINA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MACHINA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MACHINAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MACHINA השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -3.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Church of the Machina (MACHINA) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 7.47$ 7.47 $ 7.47 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.60K$ 51.60K $ 51.60K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2,857,142,857.0 2,857,142,857.0 2,857,142,857.0

שווי השוק הנוכחי של Church of the Machina הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 7.47. ההיצע במחזור של MACHINA הוא 0.00, עם היצע כולל של 2857142857.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.60K.