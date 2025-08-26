עוד על CHMB

Chumbi Valley סֵמֶל

Chumbi Valley מחיר (CHMB)

1 CHMB ל USDמחיר חי:

+11.80%1D
Chumbi Valley (CHMB) טבלת מחירים חיה
Chumbi Valley (CHMB) מידע על מחיר (USD)

Chumbi Valley (CHMB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.150731, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHMB השתנה ב +2.33% במהלך השעה האחרונה, +11.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chumbi Valley (CHMB) מידע שוק

$ 240.60K
$ 240.60K$ 240.60K

--
----

$ 312.55K
$ 312.55K$ 312.55K

21.07B
21.07B 21.07B

27,367,557,425.813442
27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442

שווי השוק הנוכחי של Chumbi Valley הוא $ 240.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHMB הוא 21.07B, עם היצע כולל של 27367557425.813442. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 312.55K.

Chumbi Valley (CHMB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chumbi Valleyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChumbi Valley ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChumbi Valley ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chumbi Valleyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+11.80%
30 ימים$ 0-21.62%
60 ימים$ 0+75.75%
90 ימים$ 0--

מה זהChumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chumbi Valley (CHMB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Chumbi Valleyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chumbi Valley (CHMB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chumbi Valley (CHMB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chumbi Valley.

בדוק את Chumbi Valley תחזית המחיר עכשיו‏!

CHMB למטבעות מקומיים

Chumbi Valley (CHMB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chumbi Valley (CHMB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHMB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chumbi Valley (CHMB)

כמה שווה Chumbi Valley (CHMB) היום?
החי CHMBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHMB ל USD?
המחיר הנוכחי של CHMB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chumbi Valley?
שווי השוק של CHMB הוא $ 240.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHMB?
ההיצע במחזור של CHMB הוא 21.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHMB?
‏‏CHMB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.150731 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHMB?
CHMB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHMB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHMB הוא -- USD.
האם CHMB יעלה השנה?
CHMB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHMB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
