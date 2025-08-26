Chumbi Valley (CHMB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.150731$ 0.150731 $ 0.150731 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.33% שינוי מחיר (1D) +11.80% שינוי מחיר (7D) +22.94% שינוי מחיר (7D) +22.94%

Chumbi Valley (CHMB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHMB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHMBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.150731, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHMB השתנה ב +2.33% במהלך השעה האחרונה, +11.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.94% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chumbi Valley (CHMB) מידע שוק

שווי שוק $ 240.60K$ 240.60K $ 240.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 312.55K$ 312.55K $ 312.55K אספקת מחזור 21.07B 21.07B 21.07B אספקה כוללת 27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442

שווי השוק הנוכחי של Chumbi Valley הוא $ 240.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHMB הוא 21.07B, עם היצע כולל של 27367557425.813442. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 312.55K.