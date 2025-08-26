Chuchu (CHUCHU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03522093 $ 0.03522093 $ 0.03522093 24 שעות נמוך $ 0.03831893 $ 0.03831893 $ 0.03831893 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03522093$ 0.03522093 $ 0.03522093 גבוה 24 שעות $ 0.03831893$ 0.03831893 $ 0.03831893 שיא כל הזמנים $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0269354$ 0.0269354 $ 0.0269354 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -5.47% שינוי מחיר (7D) +2.23% שינוי מחיר (7D) +2.23%

Chuchu (CHUCHU) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03570393. במהלך 24 השעות האחרונות, CHUCHU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03522093 לבין שיא של $ 0.03831893, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHUCHUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0269354.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHUCHU השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -5.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chuchu (CHUCHU) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 132.37$ 132.37 $ 132.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.63K$ 34.63K $ 34.63K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 969,865.0 969,865.0 969,865.0

שווי השוק הנוכחי של Chuchu הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 132.37. ההיצע במחזור של CHUCHU הוא 0.00, עם היצע כולל של 969865.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.63K.