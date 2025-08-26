Chronicle (XNL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +39.30% שינוי מחיר (7D) +39.30%

Chronicle (XNL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00210412. במהלך 24 השעות האחרונות, XNL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XNLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XNL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+39.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chronicle (XNL) מידע שוק

שווי שוק $ 101.08K$ 101.08K $ 101.08K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 210.41K$ 210.41K $ 210.41K אספקת מחזור 48.04M 48.04M 48.04M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chronicle הוא $ 101.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XNL הוא 48.04M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 210.41K.