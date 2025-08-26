עוד על CIK

Christ Is King סֵמֶל

Christ Is King מחיר (CIK)

לא רשום

1 CIK ל USDמחיר חי:

--
----
-15.50%1D
USD
Christ Is King (CIK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:33 (UTC+8)

Christ Is King (CIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.54%

-15.46%

+23.56%

+23.56%

Christ Is King (CIK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CIK השתנה ב -1.54% במהלך השעה האחרונה, -15.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Christ Is King (CIK) מידע שוק

$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M

--
----

$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M

777.00B
777.00B 777.00B

777,000,000,000.0
777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Christ Is King הוא $ 12.12M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CIK הוא 777.00B, עם היצע כולל של 777000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.12M.

Christ Is King (CIK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Christ Is Kingל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChrist Is King ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChrist Is King ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Christ Is Kingל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.46%
30 ימים$ 0+27.08%
60 ימים$ 0-0.54%
90 ימים$ 0--

מה זהChrist Is King (CIK)

$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.

Christ Is King (CIK) משאב

האתר הרשמי

Christ Is Kingתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Christ Is King (CIK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Christ Is King (CIK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Christ Is King.

בדוק את Christ Is King תחזית המחיר עכשיו‏!

CIK למטבעות מקומיים

Christ Is King (CIK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Christ Is King (CIK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CIK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Christ Is King (CIK)

כמה שווה Christ Is King (CIK) היום?
החי CIKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CIK ל USD?
המחיר הנוכחי של CIK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Christ Is King?
שווי השוק של CIK הוא $ 12.12M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CIK?
ההיצע במחזור של CIK הוא 777.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CIK?
‏‏CIK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CIK?
CIK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CIK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CIK הוא -- USD.
האם CIK יעלה השנה?
CIK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CIK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:05:33 (UTC+8)

