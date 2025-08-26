Christ Is King (CIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.54% שינוי מחיר (1D) -15.46% שינוי מחיר (7D) +23.56% שינוי מחיר (7D) +23.56%

Christ Is King (CIK) מידע שוק

שווי שוק $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.12M$ 12.12M $ 12.12M אספקת מחזור 777.00B 777.00B 777.00B אספקה כוללת 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

