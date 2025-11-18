Chrema Coin מחיר היום

מחיר Chrema Coin (CRMC) בזמן אמת היום הוא $ 0.79989, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CRMC ל USD הוא $ 0.79989 לכל CRMC.

Chrema Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,792,672, עם היצע במחזור של 10.99M CRMC. ב‑24 השעות האחרונות, CRMC סחר בין $ 0.780906 (נמוך) ל $ 0.801184 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 5.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.432032.

ביצועים לטווח קצר, CRMC נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו +6.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chrema Coin (CRMC) מידע שוק

שווי שוק $ 8.79M$ 8.79M $ 8.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.99M$ 39.99M $ 39.99M אספקת מחזור 10.99M 10.99M 10.99M אספקה כוללת 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chrema Coin הוא $ 8.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CRMC הוא 10.99M, עם היצע כולל של 50000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.99M.