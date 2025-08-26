עוד על CHORUZ

Choruz AI סֵמֶל

Choruz AI מחיר (CHORUZ)

לא רשום

1 CHORUZ ל USDמחיר חי:

--
----
-6.80%1D
mexc
USD
Choruz AI (CHORUZ) טבלת מחירים חיה
Choruz AI (CHORUZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00548131
$ 0.00548131$ 0.00548131

$ 0
$ 0$ 0

+1.62%

-6.83%

-17.78%

-17.78%

Choruz AI (CHORUZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHORUZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHORUZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00548131, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHORUZ השתנה ב +1.62% במהלך השעה האחרונה, -6.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Choruz AI (CHORUZ) מידע שוק

$ 35.38K
$ 35.38K$ 35.38K

--
----

$ 35.38K
$ 35.38K$ 35.38K

999.79M
999.79M 999.79M

999,788,058.521054
999,788,058.521054 999,788,058.521054

שווי השוק הנוכחי של Choruz AI הוא $ 35.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHORUZ הוא 999.79M, עם היצע כולל של 999788058.521054. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.38K.

Choruz AI (CHORUZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Choruz AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChoruz AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChoruz AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Choruz AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.83%
30 ימים$ 0-87.56%
60 ימים$ 0-89.83%
90 ימים$ 0--

מה זהChoruz AI (CHORUZ)

Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment.

Choruz AI (CHORUZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Choruz AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Choruz AI (CHORUZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Choruz AI (CHORUZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Choruz AI.

בדוק את Choruz AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CHORUZ למטבעות מקומיים

Choruz AI (CHORUZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Choruz AI (CHORUZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHORUZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Choruz AI (CHORUZ)

כמה שווה Choruz AI (CHORUZ) היום?
החי CHORUZהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHORUZ ל USD?
המחיר הנוכחי של CHORUZ ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Choruz AI?
שווי השוק של CHORUZ הוא $ 35.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHORUZ?
ההיצע במחזור של CHORUZ הוא 999.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHORUZ?
‏‏CHORUZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00548131 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHORUZ?
CHORUZ ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHORUZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHORUZ הוא -- USD.
האם CHORUZ יעלה השנה?
CHORUZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHORUZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
