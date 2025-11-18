Chonkus Maximus מחיר היום

מחיר Chonkus Maximus (CHONKUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000654, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHONKUS ל USD הוא $ 0.00000654 לכל CHONKUS.

Chonkus Maximus כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,542.8, עם היצע במחזור של 999.75M CHONKUS. ב‑24 השעות האחרונות, CHONKUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00108574, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000648.

ביצועים לטווח קצר, CHONKUS נע ב -- בשעה האחרונה ו -17.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chonkus Maximus (CHONKUS) מידע שוק

שווי שוק $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.54K$ 6.54K $ 6.54K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,752,946.44496 999,752,946.44496 999,752,946.44496

שווי השוק הנוכחי של Chonkus Maximus הוא $ 6.54K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHONKUS הוא 999.75M, עם היצע כולל של 999752946.44496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.54K.