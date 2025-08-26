עוד על CHONK

Chonk the Frog סֵמֶל

Chonk the Frog מחיר (CHONK)

לא רשום

1 CHONK ל USDמחיר חי:

--
----
-2.00%1D
Chonk the Frog (CHONK) טבלת מחירים חיה
Chonk the Frog (CHONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0042589
$ 0.0042589$ 0.0042589

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-2.02%

+2.16%

+2.16%

Chonk the Frog (CHONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0042589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHONK השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chonk the Frog (CHONK) מידע שוק

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

--
----

$ 17.40K
$ 17.40K$ 17.40K

916.79M
916.79M 916.79M

916,791,020.216517
916,791,020.216517 916,791,020.216517

שווי השוק הנוכחי של Chonk the Frog הוא $ 17.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHONK הוא 916.79M, עם היצע כולל של 916791020.216517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.40K.

Chonk the Frog (CHONK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chonk the Frogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChonk the Frog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChonk the Frog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chonk the Frogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.02%
30 ימים$ 0-6.18%
60 ימים$ 0+20.34%
90 ימים$ 0--

מה זהChonk the Frog (CHONK)

A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this

Chonk the Frog (CHONK) משאב

האתר הרשמי

Chonk the Frogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chonk the Frog (CHONK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chonk the Frog (CHONK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chonk the Frog.

בדוק את Chonk the Frog תחזית המחיר עכשיו‏!

CHONK למטבעות מקומיים

Chonk the Frog (CHONK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chonk the Frog (CHONK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHONK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chonk the Frog (CHONK)

כמה שווה Chonk the Frog (CHONK) היום?
החי CHONKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHONK ל USD?
המחיר הנוכחי של CHONK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chonk the Frog?
שווי השוק של CHONK הוא $ 17.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHONK?
ההיצע במחזור של CHONK הוא 916.79M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHONK?
‏‏CHONK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0042589 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHONK?
CHONK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHONK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHONK הוא -- USD.
האם CHONK יעלה השנה?
CHONK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHONK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Chonk the Frog (CHONK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

