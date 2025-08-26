Chonk the Frog (CHONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0042589$ 0.0042589 $ 0.0042589 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -2.02% שינוי מחיר (7D) +2.16% שינוי מחיר (7D) +2.16%

Chonk the Frog (CHONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0042589, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHONK השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -2.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chonk the Frog (CHONK) מידע שוק

שווי שוק $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.40K$ 17.40K $ 17.40K אספקת מחזור 916.79M 916.79M 916.79M אספקה כוללת 916,791,020.216517 916,791,020.216517 916,791,020.216517

שווי השוק הנוכחי של Chonk the Frog הוא $ 17.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHONK הוא 916.79M, עם היצע כולל של 916791020.216517. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.40K.