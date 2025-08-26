CHONK (CHONK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00672042$ 0.00672042 $ 0.00672042 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

CHONK (CHONK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHONK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHONKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00672042, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHONK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHONK (CHONK) מידע שוק

שווי שוק $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.75K$ 18.75K $ 18.75K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,979,004.524252 999,979,004.524252 999,979,004.524252

שווי השוק הנוכחי של CHONK הוא $ 18.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHONK הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999979004.524252. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.75K.