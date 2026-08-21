Chomolon Joff מחיר היום

מחיר Chomolon Joff (JOFF) בזמן אמת היום הוא $ 0.00109303, עם שינוי של 3.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOFF ל USD הוא $ 0.00109303 לכל JOFF.

Chomolon Joff כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 952,619, עם היצע במחזור של 871.53M JOFF. ב‑24 השעות האחרונות, JOFF סחר בין $ 0.00103484 (נמוך) ל $ 0.0011239 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00472637, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, JOFF נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +29.52% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.12K.

Chomolon Joff (JOFF) מידע שוק

שווי שוק $ 952.62K$ 952.62K $ 952.62K נפח (24 שעות) $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 952.62K$ 952.62K $ 952.62K אספקת מחזור 871.53M 871.53M 871.53M אספקה כוללת 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947 871,530,911.7892947

שווי השוק הנוכחי של Chomolon Joff הוא $ 952.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.12K. ההיצע במחזור של JOFF הוא 871.53M, עם היצע כולל של 871530911.7892947. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 952.62K.