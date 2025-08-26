Choccy Milk Cat (CHOCCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00661201$ 0.00661201 $ 0.00661201 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.75% שינוי מחיר (1D) +1.20% שינוי מחיר (7D) -7.89% שינוי מחיר (7D) -7.89%

Choccy Milk Cat (CHOCCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHOCCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHOCCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00661201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHOCCY השתנה ב +0.75% במהלך השעה האחרונה, +1.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Choccy Milk Cat (CHOCCY) מידע שוק

שווי שוק $ 44.26K$ 44.26K $ 44.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 44.26K$ 44.26K $ 44.26K אספקת מחזור 999.66M 999.66M 999.66M אספקה כוללת 999,663,757.506501 999,663,757.506501 999,663,757.506501

שווי השוק הנוכחי של Choccy Milk Cat הוא $ 44.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHOCCY הוא 999.66M, עם היצע כולל של 999663757.506501. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.26K.