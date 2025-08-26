Chinese Doge Wow (CHIDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00126244 גבוה 24 שעות $ 0.00148857 שיא כל הזמנים $ 0.0187939 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -14.80% שינוי מחיר (7D) -12.31%

Chinese Doge Wow (CHIDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126812. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126244 לבין שיא של $ 0.00148857, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0187939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIDO השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -14.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chinese Doge Wow (CHIDO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.21M אספקת מחזור 951.48M אספקה כוללת 951,479,146.5717978

שווי השוק הנוכחי של Chinese Doge Wow הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIDO הוא 951.48M, עם היצע כולל של 951479146.5717978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.