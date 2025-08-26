עוד על CHIDO

Chinese Doge Wow סֵמֶל

Chinese Doge Wow מחיר (CHIDO)

לא רשום

1 CHIDO ל USDמחיר חי:

$0.00126812
$0.00126812$0.00126812
-14.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Chinese Doge Wow (CHIDO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:27:31 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00126244
$ 0.00126244$ 0.00126244
24 שעות נמוך
$ 0.00148857
$ 0.00148857$ 0.00148857
גבוה 24 שעות

$ 0.00126244
$ 0.00126244$ 0.00126244

$ 0.00148857
$ 0.00148857$ 0.00148857

$ 0.0187939
$ 0.0187939$ 0.0187939

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-14.80%

-12.31%

-12.31%

Chinese Doge Wow (CHIDO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00126812. במהלך 24 השעות האחרונות, CHIDO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00126244 לבין שיא של $ 0.00148857, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIDOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0187939, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHIDO השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -14.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.31% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chinese Doge Wow (CHIDO) מידע שוק

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

--
----

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

951.48M
951.48M 951.48M

951,479,146.5717978
951,479,146.5717978 951,479,146.5717978

שווי השוק הנוכחי של Chinese Doge Wow הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHIDO הוא 951.48M, עם היצע כולל של 951479146.5717978. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.21M.

Chinese Doge Wow (CHIDO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chinese Doge Wowל USDהיה $ -0.00022045685197342.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChinese Doge Wow ל USDהיה . $ -0.0004309832.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChinese Doge Wow ל USDהיה $ +0.0003264482.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chinese Doge Wowל USDהיה $ -0.0006049045935556003.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00022045685197342-14.80%
30 ימים$ -0.0004309832-33.98%
60 ימים$ +0.0003264482+25.74%
90 ימים$ -0.0006049045935556003-32.29%

מה זהChinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Chinese Doge Wow (CHIDO) משאב

האתר הרשמי

Chinese Doge Wowתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chinese Doge Wow (CHIDO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chinese Doge Wow (CHIDO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chinese Doge Wow.

בדוק את Chinese Doge Wow תחזית המחיר עכשיו‏!

CHIDO למטבעות מקומיים

Chinese Doge Wow (CHIDO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chinese Doge Wow (CHIDO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHIDO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chinese Doge Wow (CHIDO)

כמה שווה Chinese Doge Wow (CHIDO) היום?
החי CHIDOהמחיר ב USD הוא 0.00126812 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHIDO ל USD?
המחיר הנוכחי של CHIDO ל USD הוא $ 0.00126812. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chinese Doge Wow?
שווי השוק של CHIDO הוא $ 1.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHIDO?
ההיצע במחזור של CHIDO הוא 951.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHIDO?
‏‏CHIDO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0187939 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHIDO?
CHIDO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHIDO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHIDO הוא -- USD.
האם CHIDO יעלה השנה?
CHIDO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHIDO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:27:31 (UTC+8)

Chinese Doge Wow (CHIDO) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.