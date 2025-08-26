ChinCHILLa (CHILLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -4.16% שינוי מחיר (7D) -4.16%

ChinCHILLa (CHILLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChinCHILLa (CHILLA) מידע שוק

שווי שוק $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.92K$ 9.92K $ 9.92K אספקת מחזור 988.67M 988.67M 988.67M אספקה כוללת 988,673,863.9079629 988,673,863.9079629 988,673,863.9079629

שווי השוק הנוכחי של ChinCHILLa הוא $ 9.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLA הוא 988.67M, עם היצע כולל של 988673863.9079629. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.92K.