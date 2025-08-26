Chillax (CHILLAX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0057376 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Chillax (CHILLAX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLAX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLAXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0057376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLAX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chillax (CHILLAX) מידע שוק

שווי שוק $ 20.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.40K אספקת מחזור 999.89M אספקה כוללת 999,893,466.734813

שווי השוק הנוכחי של Chillax הוא $ 20.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLAX הוא 999.89M, עם היצע כולל של 999893466.734813. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.40K.