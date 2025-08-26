עוד על CHILLT

Chill Trump סֵמֶל

Chill Trump מחיר (CHILLT)

לא רשום

1 CHILLT ל USDמחיר חי:

--
----
-4.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Chill Trump (CHILLT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:15:23 (UTC+8)

Chill Trump (CHILLT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193682
$ 0.00193682$ 0.00193682

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-4.30%

+2.53%

+2.53%

Chill Trump (CHILLT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00193682, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLT השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -4.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chill Trump (CHILLT) מידע שוק

$ 14.53K
$ 14.53K$ 14.53K

--
----

$ 14.53K
$ 14.53K$ 14.53K

997.22M
997.22M 997.22M

997,221,398.011126
997,221,398.011126 997,221,398.011126

שווי השוק הנוכחי של Chill Trump הוא $ 14.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLT הוא 997.22M, עם היצע כולל של 997221398.011126. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.53K.

Chill Trump (CHILLT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chill Trumpל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Trump ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Trump ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chill Trumpל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.30%
30 ימים$ 0+0.09%
60 ימים$ 0+25.33%
90 ימים$ 0--

מה זהChill Trump (CHILLT)

The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump. Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment. Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Chill Trump (CHILLT) משאב

האתר הרשמי

Chill Trumpתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chill Trump (CHILLT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chill Trump (CHILLT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chill Trump.

בדוק את Chill Trump תחזית המחיר עכשיו‏!

CHILLT למטבעות מקומיים

Chill Trump (CHILLT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chill Trump (CHILLT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHILLT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chill Trump (CHILLT)

כמה שווה Chill Trump (CHILLT) היום?
החי CHILLTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHILLT ל USD?
המחיר הנוכחי של CHILLT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chill Trump?
שווי השוק של CHILLT הוא $ 14.53K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHILLT?
ההיצע במחזור של CHILLT הוא 997.22M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHILLT?
‏‏CHILLT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00193682 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHILLT?
CHILLT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHILLT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHILLT הוא -- USD.
האם CHILLT יעלה השנה?
CHILLT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHILLT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:15:23 (UTC+8)

