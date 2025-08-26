עוד על CHILLGIRL

Chill Girl סֵמֶל

Chill Girl מחיר (CHILLGIRL)

1 CHILLGIRL ל USDמחיר חי:

-8.90%1D
Chill Girl (CHILLGIRL) טבלת מחירים חיה
Chill Girl (CHILLGIRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00618851
$ 0.00618851$ 0.00618851

-0.33%

-9.60%

+5.04%

+5.04%

CHILLGIRL השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00618851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLGIRL השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -9.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.04% ב-7 הימים האחרונים.

Chill Girl (CHILLGIRL) מידע שוק

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

$ 49.47K
$ 49.47K$ 49.47K

998.93M
998.93M 998.93M

998,929,731.897457
998,929,731.897457 998,929,731.897457

ההיצע במחזור של CHILLGIRL הוא 998.93M, עם היצע כולל של 998929731.897457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.47K.

Chill Girl (CHILLGIRL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chill Girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chill Girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.60%
30 ימים$ 0-17.02%
60 ימים$ 0-2.40%
90 ימים$ 0--

מה זהChill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chill Girl (CHILLGIRL) משאב

האתר הרשמי

Chill Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chill Girl (CHILLGIRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chill Girl (CHILLGIRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chill Girl.

בדוק את Chill Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

CHILLGIRL למטבעות מקומיים

Chill Girl (CHILLGIRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chill Girl (CHILLGIRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHILLGIRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chill Girl (CHILLGIRL)

כמה שווה Chill Girl (CHILLGIRL) היום?
החי CHILLGIRLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHILLGIRL ל USD?
המחיר הנוכחי של CHILLGIRL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chill Girl?
שווי השוק של CHILLGIRL הוא $ 49.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHILLGIRL?
ההיצע במחזור של CHILLGIRL הוא 998.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHILLGIRL?
‏‏CHILLGIRL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00618851 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHILLGIRL?
CHILLGIRL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHILLGIRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHILLGIRL הוא -- USD.
האם CHILLGIRL יעלה השנה?
CHILLGIRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHILLGIRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.