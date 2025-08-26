Chill Girl (CHILLGIRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00618851$ 0.00618851 $ 0.00618851 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.33% שינוי מחיר (1D) -9.60% שינוי מחיר (7D) +5.04% שינוי מחיר (7D) +5.04%

Chill Girl (CHILLGIRL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLGIRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLGIRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00618851, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLGIRL השתנה ב -0.33% במהלך השעה האחרונה, -9.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chill Girl (CHILLGIRL) מידע שוק

שווי שוק $ 49.47K$ 49.47K $ 49.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.47K$ 49.47K $ 49.47K אספקת מחזור 998.93M 998.93M 998.93M אספקה כוללת 998,929,731.897457 998,929,731.897457 998,929,731.897457

שווי השוק הנוכחי של Chill Girl הוא $ 49.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLGIRL הוא 998.93M, עם היצע כולל של 998929731.897457. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.47K.