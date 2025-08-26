Chill Family (CHILLFAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01277079$ 0.01277079 $ 0.01277079 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -6.91% שינוי מחיר (7D) +4.33% שינוי מחיר (7D) +4.33%

Chill Family (CHILLFAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLFAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLFAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01277079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLFAM השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chill Family (CHILLFAM) מידע שוק

שווי שוק $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.80K$ 30.80K $ 30.80K אספקת מחזור 998.23M 998.23M 998.23M אספקה כוללת 998,232,966.733125 998,232,966.733125 998,232,966.733125

שווי השוק הנוכחי של Chill Family הוא $ 30.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLFAM הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998232966.733125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.80K.