Chill Family סֵמֶל

Chill Family מחיר (CHILLFAM)

לא רשום

1 CHILLFAM ל USDמחיר חי:

--
----
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Chill Family (CHILLFAM) טבלת מחירים חיה
Chill Family (CHILLFAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01277079
$ 0.01277079$ 0.01277079

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-6.91%

+4.33%

+4.33%

Chill Family (CHILLFAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHILLFAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHILLFAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01277079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHILLFAM השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -6.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chill Family (CHILLFAM) מידע שוק

$ 30.80K
$ 30.80K$ 30.80K

--
----

$ 30.80K
$ 30.80K$ 30.80K

998.23M
998.23M 998.23M

998,232,966.733125
998,232,966.733125 998,232,966.733125

שווי השוק הנוכחי של Chill Family הוא $ 30.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHILLFAM הוא 998.23M, עם היצע כולל של 998232966.733125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.80K.

Chill Family (CHILLFAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chill Familyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Family ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChill Family ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chill Familyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.91%
30 ימים$ 0-5.35%
60 ימים$ 0+15.86%
90 ימים$ 0--

מה זהChill Family (CHILLFAM)

Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chill Family (CHILLFAM) משאב

האתר הרשמי

Chill Familyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chill Family (CHILLFAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chill Family (CHILLFAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chill Family.

בדוק את Chill Family תחזית המחיר עכשיו‏!

CHILLFAM למטבעות מקומיים

Chill Family (CHILLFAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chill Family (CHILLFAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHILLFAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chill Family (CHILLFAM)

כמה שווה Chill Family (CHILLFAM) היום?
החי CHILLFAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHILLFAM ל USD?
המחיר הנוכחי של CHILLFAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chill Family?
שווי השוק של CHILLFAM הוא $ 30.80K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHILLFAM?
ההיצע במחזור של CHILLFAM הוא 998.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHILLFAM?
‏‏CHILLFAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01277079 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHILLFAM?
CHILLFAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHILLFAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHILLFAM הוא -- USD.
האם CHILLFAM יעלה השנה?
CHILLFAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHILLFAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
