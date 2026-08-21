Chiliz Inu מחיר היום

מחיר Chiliz Inu (CHZINU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHZINU ל USD הוא $ 0 לכל CHZINU.

Chiliz Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,025, עם היצע במחזור של 10.00B CHZINU. ב‑24 השעות האחרונות, CHZINU סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHZINU נע ב +0.89% בשעה האחרונה ו +10.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chiliz Inu (CHZINU) מידע שוק

שווי שוק $ 27.03K$ 27.03K $ 27.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.03K$ 27.03K $ 27.03K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chiliz Inu הוא $ 27.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHZINU הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.03K.