Chilean Peso מחיר היום

מחיר Chilean Peso (WCLP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00110928, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WCLP ל USD הוא $ 0.00110928 לכל WCLP.

Chilean Peso כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 70,941, עם היצע במחזור של 63.95M WCLP. ב‑24 השעות האחרונות, WCLP סחר בין $ 0.00110514 (נמוך) ל $ 0.0011114 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00247997, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00106918.

ביצועים לטווח קצר, WCLP נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 374.37.

Chilean Peso (WCLP) מידע שוק

שווי שוק $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K נפח (24 שעות) $ 374.37$ 374.37 $ 374.37 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K אספקת מחזור 63.95M 63.95M 63.95M אספקה כוללת 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687 63,952,369.57473687

שווי השוק הנוכחי של Chilean Peso הוא $ 70.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 374.37. ההיצע במחזור של WCLP הוא 63.95M, עם היצע כולל של 63952369.57473687. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 70.94K.