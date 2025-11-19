Children Of The Sky (COTS) טוקנומיקה

Children Of The Sky (COTS) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Children Of The Sky (COTS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 10:22:23 (UTC+8)
USD

Children Of The Sky (COTS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Children Of The Sky (COTS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
ההיצע הכולל:
$ 999.53M
$ 999.53M$ 999.53M
אספקה במחזור:
$ 999.53M
$ 999.53M$ 999.53M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
שיא כל הזמנים:
$ 0.01772925
$ 0.01772925$ 0.01772925
שפל כל הזמנים:
$ 0.00001011
$ 0.00001011$ 0.00001011
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Children Of The Sky (COTS) מידע

אתר רשמי:
https://childrenofthesky.com/

Children Of The Sky (COTS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Children Of The Sky (COTS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של COTS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות COTSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את COTSטוקניומיקה, חקרו אתCOTSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

COTS חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן COTS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו COTS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

