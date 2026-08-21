Chihuahua Chain מחיר היום

מחיר Chihuahua Chain (HUAHUA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HUAHUA ל USD הוא $ 0 לכל HUAHUA.

Chihuahua Chain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 673,250, עם היצע במחזור של 114.43B HUAHUA. ב‑24 השעות האחרונות, HUAHUA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00983165, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HUAHUA נע ב -0.83% בשעה האחרונה ו +11.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chihuahua Chain (HUAHUA) מידע שוק

שווי שוק $ 673.25K$ 673.25K $ 673.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 716.79K$ 716.79K $ 716.79K אספקת מחזור 114.43B 114.43B 114.43B אספקה כוללת 121,827,673,987.0 121,827,673,987.0 121,827,673,987.0

שווי השוק הנוכחי של Chihuahua Chain הוא $ 673.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HUAHUA הוא 114.43B, עם היצע כולל של 121827673987.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 716.79K.