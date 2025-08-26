Chief Troll Officer (CTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00260502$ 0.00260502 $ 0.00260502 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001579$ 0.00001579 $ 0.00001579 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.85% שינוי מחיר (7D) +2.85%

Chief Troll Officer (CTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003061. במהלך 24 השעות האחרונות, CTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00260502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001579.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chief Troll Officer (CTO) מידע שוק

שווי שוק $ 30.20K$ 30.20K $ 30.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.35K$ 30.35K $ 30.35K אספקת מחזור 986.77M 986.77M 986.77M אספקה כוללת 991,780,700.0 991,780,700.0 991,780,700.0

שווי השוק הנוכחי של Chief Troll Officer הוא $ 30.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTO הוא 986.77M, עם היצע כולל של 991780700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.35K.