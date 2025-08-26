עוד על CTO

CTO מידע על מחיר

CTO מסמך לבן

CTO אתר רשמי

CTO טוקניומיקה

CTO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Chief Troll Officer סֵמֶל

Chief Troll Officer מחיר (CTO)

לא רשום

1 CTO ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Chief Troll Officer (CTO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:05:14 (UTC+8)

Chief Troll Officer (CTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00260502
$ 0.00260502$ 0.00260502

$ 0.00001579
$ 0.00001579$ 0.00001579

--

--

+2.85%

+2.85%

Chief Troll Officer (CTO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003061. במהלך 24 השעות האחרונות, CTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00260502, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001579.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CTO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chief Troll Officer (CTO) מידע שוק

$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K

--
----

$ 30.35K
$ 30.35K$ 30.35K

986.77M
986.77M 986.77M

991,780,700.0
991,780,700.0 991,780,700.0

שווי השוק הנוכחי של Chief Troll Officer הוא $ 30.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTO הוא 986.77M, עם היצע כולל של 991780700.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.35K.

Chief Troll Officer (CTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chief Troll Officerל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChief Troll Officer ל USDהיה . $ +0.0000056534.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChief Troll Officer ל USDהיה $ +0.0000207623.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chief Troll Officerל USDהיה $ +0.000006724211893042567.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000056534+18.47%
60 ימים$ +0.0000207623+67.83%
90 ימים$ +0.000006724211893042567+28.15%

מה זהChief Troll Officer (CTO)

This token is striving to promote free speech and playful banter in the crypto space as we see elon musk do.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chief Troll Officer (CTO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Chief Troll Officerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chief Troll Officer (CTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chief Troll Officer (CTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chief Troll Officer.

בדוק את Chief Troll Officer תחזית המחיר עכשיו‏!

CTO למטבעות מקומיים

Chief Troll Officer (CTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chief Troll Officer (CTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chief Troll Officer (CTO)

כמה שווה Chief Troll Officer (CTO) היום?
החי CTOהמחיר ב USD הוא 0.00003061 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CTO ל USD?
המחיר הנוכחי של CTO ל USD הוא $ 0.00003061. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chief Troll Officer?
שווי השוק של CTO הוא $ 30.20K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CTO?
ההיצע במחזור של CTO הוא 986.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CTO?
‏‏CTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00260502 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CTO?
CTO ‏‏רשם מחירATL של 0.00001579 USD.
מהו נפח המסחר של CTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CTO הוא -- USD.
האם CTO יעלה השנה?
CTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:05:14 (UTC+8)

Chief Troll Officer (CTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.