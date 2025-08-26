עוד על CHICKENUS

CHICKENUS מידע על מחיר

CHICKENUS אתר רשמי

CHICKENUS טוקניומיקה

CHICKENUS תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Chickenus Maximus סֵמֶל

Chickenus Maximus מחיר (CHICKENUS)

לא רשום

1 CHICKENUS ל USDמחיר חי:

$0.00013592
$0.00013592$0.00013592
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Chickenus Maximus (CHICKENUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:15:15 (UTC+8)

Chickenus Maximus (CHICKENUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00269216
$ 0.00269216$ 0.00269216

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.97%

-5.90%

-5.90%

Chickenus Maximus (CHICKENUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHICKENUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHICKENUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00269216, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHICKENUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chickenus Maximus (CHICKENUS) מידע שוק

$ 13.59K
$ 13.59K$ 13.59K

--
----

$ 13.59K
$ 13.59K$ 13.59K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chickenus Maximus הוא $ 13.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHICKENUS הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.59K.

Chickenus Maximus (CHICKENUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chickenus Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChickenus Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChickenus Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chickenus Maximusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.97%
30 ימים$ 0-2.19%
60 ימים$ 0-0.82%
90 ימים$ 0--

מה זהChickenus Maximus (CHICKENUS)

Chickenus Maximus, the feathered star of a memecoin launched in April 2025, has pecked its way into the crypto and gaming worlds, inspired by Elon Musk’s quirky antics in Path of Exile 2. In this unforgiving action RPG set on the dark continent of Wraeclast, Musk introduced Chickenus Maximus during a livestream on April 7, 2025, as the loyal companion to his high-level character, Kekius Maximus. The memecoin, riding the hype of Musk’s eccentric persona, exploded on X, blending blockchain buzz with gaming lore. Kekius Maximus, a name dripping with meme culture (think “Kek” from Pepe fame), is Musk’s hardcore-mode warrior in Path of Exile 2, a game notorious for its brutal difficulty and permanent-death stakes. Chickenus Maximus, revealed as his mount, injects humor into this grim world—a Roman-inspired chicken strutting beside a battle-hardened exile. Musk’s naming moment sparked a frenzy, with X posts on April 10, 2025, showing fans minting tokens and memes in its honor, amplifying the coin’s viral ascent. In-game, Chickenus Maximus isn’t just a pet; it’s a symbol of Musk’s flair for the absurd. While Kekius Maximus carves through foes with top-tier gear, Chickenus clucks along, a bizarre duo defying Wraeclast’s darkness. The memecoin mirrors this oddity—its value tied less to utility and more to Musk’s cult-like influence. Yet, skepticism lingers. Gamers question Musk’s skills, suspecting boosted accounts behind his leaderboard rank. Chickenus Maximus, and its token, don’t prove his prowess—they’re a distraction, a clucky sideshow. Still, the memecoin thrives on Musk’s narrative. Chickenus Maximus, paired with Kekius Maximus, embodies his knack for turning niche hobbies into cultural phenomena. In Path of Exile 2’s brutal landscape, this chicken stands out—a feathered anomaly fueling a crypto craze. Whether Musk grinds or buys his way to glory, Chickenus Maximus and its memecoin cluck onward, a testament to his ability to merge gaming, absurdity, and market hype into one eccentric legacy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chickenus Maximus (CHICKENUS) משאב

האתר הרשמי

Chickenus Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chickenus Maximus (CHICKENUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chickenus Maximus (CHICKENUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chickenus Maximus.

בדוק את Chickenus Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

CHICKENUS למטבעות מקומיים

Chickenus Maximus (CHICKENUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chickenus Maximus (CHICKENUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHICKENUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chickenus Maximus (CHICKENUS)

כמה שווה Chickenus Maximus (CHICKENUS) היום?
החי CHICKENUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHICKENUS ל USD?
המחיר הנוכחי של CHICKENUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chickenus Maximus?
שווי השוק של CHICKENUS הוא $ 13.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHICKENUS?
ההיצע במחזור של CHICKENUS הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHICKENUS?
‏‏CHICKENUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00269216 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHICKENUS?
CHICKENUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHICKENUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHICKENUS הוא -- USD.
האם CHICKENUS יעלה השנה?
CHICKENUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHICKENUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:15:15 (UTC+8)

Chickenus Maximus (CHICKENUS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.