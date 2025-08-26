ChickenBanana (CB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00335752$ 0.00335752 $ 0.00335752 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.69% שינוי מחיר (1D) -7.09% שינוי מחיר (7D) +0.73% שינוי מחיר (7D) +0.73%

ChickenBanana (CB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00335752, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CB השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, -7.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.73% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChickenBanana (CB) מידע שוק

שווי שוק $ 28.33K$ 28.33K $ 28.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.33K$ 28.33K $ 28.33K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,929,229.19 999,929,229.19 999,929,229.19

שווי השוק הנוכחי של ChickenBanana הוא $ 28.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CB הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999929229.19. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.33K.