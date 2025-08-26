Chi Protocol (CHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.108157$ 0.108157 $ 0.108157 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004197$ 0.00004197 $ 0.00004197 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -9.93% שינוי מחיר (7D) -9.93%

Chi Protocol (CHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00018131. במהלך 24 השעות האחרונות, CHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chi Protocol (CHI) מידע שוק

שווי שוק $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.42K$ 37.42K $ 37.42K אספקת מחזור 111.17M 111.17M 111.17M אספקה כוללת 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

שווי השוק הנוכחי של Chi Protocol הוא $ 20.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHI הוא 111.17M, עם היצע כולל של 206364211.3973848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.42K.