Chi Protocol סֵמֶל

Chi Protocol מחיר (CHI)

לא רשום

1 CHI ל USDמחיר חי:

$0.00018131
$0.00018131$0.00018131
0.00%1D
mexc
USD
Chi Protocol (CHI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:47:22 (UTC+8)

Chi Protocol (CHI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108157
$ 0.108157$ 0.108157

$ 0.00004197
$ 0.00004197$ 0.00004197

--

--

-9.93%

-9.93%

Chi Protocol (CHI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00018131. במהלך 24 השעות האחרונות, CHI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.108157, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004197.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chi Protocol (CHI) מידע שוק

$ 20.16K
$ 20.16K$ 20.16K

--
----

$ 37.42K
$ 37.42K$ 37.42K

111.17M
111.17M 111.17M

206,364,211.3973848
206,364,211.3973848 206,364,211.3973848

שווי השוק הנוכחי של Chi Protocol הוא $ 20.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHI הוא 111.17M, עם היצע כולל של 206364211.3973848. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.42K.

Chi Protocol (CHI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chi Protocolל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChi Protocol ל USDהיה . $ +0.0000275693.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChi Protocol ל USDהיה $ +0.0004575204.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chi Protocolל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000275693+15.21%
60 ימים$ +0.0004575204+252.34%
90 ימים$ 0--

מה זהChi Protocol (CHI)

Chi is the world's first scalable stablecoin protocol backed by LSTs, and powered by two tokens: CHI and USC. USC, a stablecoin, designed for scalability, censorship resistance, and embedded yield. CHI, the governance token, earns real LST yield, undergoes token burns in specific conditions, and contributes to decentralized governance through locking mechanisms, providing boosted LST rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chi Protocol (CHI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Chi Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chi Protocol (CHI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chi Protocol (CHI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chi Protocol.

בדוק את Chi Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

CHI למטבעות מקומיים

Chi Protocol (CHI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chi Protocol (CHI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chi Protocol (CHI)

כמה שווה Chi Protocol (CHI) היום?
החי CHIהמחיר ב USD הוא 0.00018131 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHI ל USD?
המחיר הנוכחי של CHI ל USD הוא $ 0.00018131. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chi Protocol?
שווי השוק של CHI הוא $ 20.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHI?
ההיצע במחזור של CHI הוא 111.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHI?
‏‏CHI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.108157 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHI?
CHI ‏‏רשם מחירATL של 0.00004197 USD.
מהו נפח המסחר של CHI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHI הוא -- USD.
האם CHI יעלה השנה?
CHI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
