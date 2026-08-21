Chevron xStock מחיר היום

מחיר Chevron xStock (CVXX) בזמן אמת היום הוא $ 208.57, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CVXX ל USD הוא $ 208.57 לכל CVXX.

Chevron xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,203,272, עם היצע במחזור של 5.77K CVXX. ב‑24 השעות האחרונות, CVXX סחר בין $ 206.9 (נמוך) ל $ 213.08 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 310.05, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 145.92.

ביצועים לטווח קצר, CVXX נע ב -0.01% בשעה האחרונה ו +3.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.21K.

Chevron xStock (CVXX) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 119.77M$ 119.77M $ 119.77M אספקת מחזור 5.77K 5.77K 5.77K אספקה כוללת 574,225.792405903 574,225.792405903 574,225.792405903

שווי השוק הנוכחי של Chevron xStock הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.21K. ההיצע במחזור של CVXX הוא 5.77K, עם היצע כולל של 574225.792405903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 119.77M.