Cheshire Grin (GRIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0080105$ 0.0080105 $ 0.0080105 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.45% שינוי מחיר (7D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.14%

Cheshire Grin (GRIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GRIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GRINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0080105, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GRIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheshire Grin (GRIN) מידע שוק

שווי שוק $ 21.28K$ 21.28K $ 21.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.28K$ 21.28K $ 21.28K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,654,276.211443 999,654,276.211443 999,654,276.211443

שווי השוק הנוכחי של Cheshire Grin הוא $ 21.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRIN הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999654276.211443. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.28K.