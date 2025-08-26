עוד על ZHOA

Chengpang Zhoa סֵמֶל

Chengpang Zhoa מחיר (ZHOA)

לא רשום

1 ZHOA ל USDמחיר חי:

--
----
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Chengpang Zhoa (ZHOA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:10:34 (UTC+8)

Chengpang Zhoa (ZHOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011025
$ 0.0011025$ 0.0011025

$ 0
$ 0$ 0

+0.42%

-3.89%

+0.66%

+0.66%

Chengpang Zhoa (ZHOA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZHOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZHOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZHOA השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -3.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chengpang Zhoa (ZHOA) מידע שוק

$ 95.07K
$ 95.07K$ 95.07K

--
----

$ 95.07K
$ 95.07K$ 95.07K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chengpang Zhoa הוא $ 95.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZHOA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.07K.

Chengpang Zhoa (ZHOA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chengpang Zhoaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChengpang Zhoa ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChengpang Zhoa ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chengpang Zhoaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.89%
30 ימים$ 0-17.90%
60 ימים$ 0-16.67%
90 ימים$ 0--

מה זהChengpang Zhoa (ZHOA)

$ZHOA If Yu Cant Holdl Yu Wund bi reech! If Yu Cunt Holdl Yu Wund bi reech! $ZHOA is THE CZ memecoin on BNB and here to bring back the vibes from 2021. Together we will make BSC great again and honor CZ legacy. Leading the charge to make BSC great again, Chengpang Zhoa was Launched on August 28, 2024 on four.meme. The $ZHOA token aims to bring back the popularity of Binance’s defi platform and rekindle it’s former memecoin glory. The ZHOA Wormhole Wrapped $ZHOA (wZHOA) is officially live on Raydium DEX on the Solana blockchain. That’s right—you can now trade, hold, and expand your $ZHOA journey across chains, using Solana’s lightning-fast ecosystem and the ever-popular Phantom wallet.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chengpang Zhoa (ZHOA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Chengpang Zhoaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chengpang Zhoa (ZHOA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chengpang Zhoa (ZHOA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chengpang Zhoa.

בדוק את Chengpang Zhoa תחזית המחיר עכשיו‏!

ZHOA למטבעות מקומיים

Chengpang Zhoa (ZHOA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chengpang Zhoa (ZHOA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZHOA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chengpang Zhoa (ZHOA)

כמה שווה Chengpang Zhoa (ZHOA) היום?
החי ZHOAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZHOA ל USD?
המחיר הנוכחי של ZHOA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chengpang Zhoa?
שווי השוק של ZHOA הוא $ 95.07K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZHOA?
ההיצע במחזור של ZHOA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZHOA?
‏‏ZHOA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0011025 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZHOA?
ZHOA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZHOA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZHOA הוא -- USD.
האם ZHOA יעלה השנה?
ZHOA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZHOA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:10:34 (UTC+8)

