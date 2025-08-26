Chengpang Zhoa (ZHOA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.42% שינוי מחיר (1D) -3.89% שינוי מחיר (7D) +0.66% שינוי מחיר (7D) +0.66%

Chengpang Zhoa (ZHOA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZHOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZHOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0011025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZHOA השתנה ב +0.42% במהלך השעה האחרונה, -3.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chengpang Zhoa (ZHOA) מידע שוק

שווי שוק $ 95.07K$ 95.07K $ 95.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.07K$ 95.07K $ 95.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chengpang Zhoa הוא $ 95.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZHOA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.07K.