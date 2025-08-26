CHELON (CHELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0185919 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.08% שינוי מחיר (7D) -5.56%

CHELON (CHELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0185919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHELON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHELON (CHELON) מידע שוק

שווי שוק $ 726.64K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 765.77K אספקת מחזור 948.90M אספקה כוללת 999,994,156.62924

שווי השוק הנוכחי של CHELON הוא $ 726.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHELON הוא 948.90M, עם היצע כולל של 999994156.62924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 765.77K.