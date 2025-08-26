עוד על CHELON

CHELON מחיר (CHELON)

לא רשום

1 CHELON ל USDמחיר חי:

$0.00076577
$0.00076577$0.00076577
-2.00%1D
USD
CHELON (CHELON) טבלת מחירים חיה
CHELON (CHELON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0185919
$ 0.0185919$ 0.0185919

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.08%

-5.56%

-5.56%

CHELON (CHELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0185919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHELON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHELON (CHELON) מידע שוק

$ 726.64K
$ 726.64K$ 726.64K

--
----

$ 765.77K
$ 765.77K$ 765.77K

948.90M
948.90M 948.90M

999,994,156.62924
999,994,156.62924 999,994,156.62924

שווי השוק הנוכחי של CHELON הוא $ 726.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHELON הוא 948.90M, עם היצע כולל של 999994156.62924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 765.77K.

CHELON (CHELON) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CHELONל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHELON ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHELON ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHELONל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-2.08%
30 ימים$ 0+2.26%
60 ימים$ 0+27.16%
90 ימים$ 0--

מה זהCHELON (CHELON)

Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.

CHELON (CHELON) משאב

האתר הרשמי

CHELONתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CHELON (CHELON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CHELON (CHELON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CHELON.

בדוק את CHELON תחזית המחיר עכשיו‏!

CHELON למטבעות מקומיים

CHELON (CHELON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CHELON (CHELON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHELON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CHELON (CHELON)

כמה שווה CHELON (CHELON) היום?
החי CHELONהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHELON ל USD?
המחיר הנוכחי של CHELON ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CHELON?
שווי השוק של CHELON הוא $ 726.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHELON?
ההיצע במחזור של CHELON הוא 948.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHELON?
‏‏CHELON השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0185919 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHELON?
CHELON ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CHELON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHELON הוא -- USD.
האם CHELON יעלה השנה?
CHELON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHELON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
