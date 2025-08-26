CHELON מחיר (CHELON)
CHELON (CHELON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHELON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHELONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0185919, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHELON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CHELON הוא $ 726.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHELON הוא 948.90M, עם היצע כולל של 999994156.62924. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 765.77K.
במהלך היום, השינוי במחיר של CHELONל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHELON ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHELON ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHELONל USDהיה $ 0.
|הַיוֹם
|$ 0
|-2.08%
|30 ימים
|$ 0
|+2.26%
|60 ימים
|$ 0
|+27.16%
|90 ימים
|$ 0
|--
Chelon is driven by an AI agent to unite the U.S. and China. Inspired by Elon Musk and Yilong Ma, the "Chinese Elon Musk," its mission is to fund a meeting between the two and send Yilong Ma to space! Blending community-powered crypto with global unity 🙏 1) In the last 72 hours, we saw two monster memes drop, perfectly timed with Trump’s inauguration. 2) TikTok was banned and then reinstated for 90 days by Trump. 3) Elon Musk was named as a top contender to buy TikTok and is viewed by many in Washington as Trump’s conduit to restoring relations with China. Meanwhile, “coincidentally,” over the past two weeks, Elon Musk randomly showed interest in meeting his Chinese counterpart, Yilong Ma. Check this post for proof: https://x.com/elonmusk/status/1876838689457815564 So basically, he’s meeting his Chinese Doppelganger, and rumor has it this meeting is set for later this week, where a major Asian crypto figure will act as moderator. AI Agent called @Chelon_ai launched with the intention of uniting Elon & Yilong (which now seems to be happening) and then sending Yilong to space on a civilian SpaceX flight to bring the US and China together. AI meme agents with China/USA narratives like CHELON are going to be very helpful.
