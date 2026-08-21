CHEF Universe מחיר היום

מחיר CHEF Universe (CHEF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHEF ל USD הוא $ 0 לכל CHEF.

CHEF Universe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,960, עם היצע במחזור של 45.30B CHEF. ב‑24 השעות האחרונות, CHEF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHEF נע ב +3.97% בשעה האחרונה ו +29.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

CHEF Universe (CHEF) מידע שוק

שווי שוק $ 25.96K$ 25.96K $ 25.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.31K$ 57.31K $ 57.31K אספקת מחזור 45.30B 45.30B 45.30B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CHEF Universe הוא $ 25.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHEF הוא 45.30B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.31K.