Cheezburger Cat (CHEEZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00581692$ 0.00581692 $ 0.00581692 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) 0.00% שינוי מחיר (7D) -4.10% שינוי מחיר (7D) -4.10%

Cheezburger Cat (CHEEZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEEZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEEZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00581692, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEEZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheezburger Cat (CHEEZ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 34.11$ 34.11 $ 34.11 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.13K$ 11.13K $ 11.13K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cheezburger Cat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.11. ההיצע במחזור של CHEEZ הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.13K.