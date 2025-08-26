Cheesed (CHEESED) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00000979$ 0.00000979 $ 0.00000979 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -3.62% שינוי מחיר (7D) +3.52% שינוי מחיר (7D) +3.52%

Cheesed (CHEESED) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEESED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEESEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00000979, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEESED השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheesed (CHEESED) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 8.01$ 8.01 $ 8.01 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.75K$ 21.75K $ 21.75K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cheesed הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.01. ההיצע במחזור של CHEESED הוא 0.00, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.75K.