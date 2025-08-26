Cheese Swap (CHEESE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00241715$ 0.00241715 $ 0.00241715 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +0.16% שינוי מחיר (7D) +0.16%

Cheese Swap (CHEESE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHEESE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHEESEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00241715, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHEESE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cheese Swap (CHEESE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 17.39$ 17.39 $ 17.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.49K$ 34.49K $ 34.49K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cheese Swap הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 17.39. ההיצע במחזור של CHEESE הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.49K.