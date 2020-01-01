CheCoin (CHECOIN) טוקנומיקה

CheCoin (CHECOIN) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי CheCoin (CHECOIN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
CheCoin (CHECOIN) מידע

CheChoin is a reflection token inspired by the legend of Ernest “Che” Chevara. The idea behind the project is to create a token to give back to the people (in this case to the holders). $CheCoin offers an innovative protocol in its contract : Rewards paid in BNB. Thanks to the auto-claim feature, you just have to hold $CheCoin to receive every hour BNB dividends. Hold $CheCoin and get paid on every transaction.

אתר רשמי:
https://launch.checoin.finance/

CheCoin (CHECOIN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור CheCoin (CHECOIN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 100.00B
$ 100.00B
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 155.28K
$ 155.28K
שיא כל הזמנים:
$ 0
$ 0
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0

CheCoin (CHECOIN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של CheCoin (CHECOIN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של CHECOIN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות CHECOINהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את CHECOINטוקניומיקה, חקרו אתCHECOINהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.