chatXZI by AI סֵמֶל

chatXZI by AI מחיר (CXZI)

לא רשום

1 CXZI ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
chatXZI by AI (CXZI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:45:45 (UTC+8)

chatXZI by AI (CXZI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.82%

+4.82%

chatXZI by AI (CXZI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CXZI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CXZIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CXZI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

chatXZI by AI (CXZI) מידע שוק

$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K

--
----

$ 4.58K
$ 4.58K$ 4.58K

909.99M
909.99M 909.99M

909,994,714.798546
909,994,714.798546 909,994,714.798546

שווי השוק הנוכחי של chatXZI by AI הוא $ 4.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CXZI הוא 909.99M, עם היצע כולל של 909994714.798546. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.58K.

chatXZI by AI (CXZI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של chatXZI by AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלchatXZI by AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלchatXZI by AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של chatXZI by AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+0.59%
60 ימים$ 0-27.63%
90 ימים$ 0--

מה זהchatXZI by AI (CXZI)

chatXZI is an advanced AI Agent platform designed to quickly analyze data and enable users to directly swap tokens on the BNB Chain. With capabilities in social metric analysis, token topic recognition, and a crypto education assistant, chatXZI helps users make smarter and timely investment decisions. The platform combines cutting-edge AI technology to deliver real-time insights, the latest market trends, and interactive crypto learning guides, making chatXZI a comprehensive solution for traders, investors, and the modern crypto community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

chatXZI by AI (CXZI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

chatXZI by AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה chatXZI by AI (CXZI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות chatXZI by AI (CXZI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור chatXZI by AI.

בדוק את chatXZI by AI תחזית המחיר עכשיו‏!

CXZI למטבעות מקומיים

chatXZI by AI (CXZI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של chatXZI by AI (CXZI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CXZI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על chatXZI by AI (CXZI)

כמה שווה chatXZI by AI (CXZI) היום?
החי CXZIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CXZI ל USD?
המחיר הנוכחי של CXZI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של chatXZI by AI?
שווי השוק של CXZI הוא $ 4.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CXZI?
ההיצע במחזור של CXZI הוא 909.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CXZI?
‏‏CXZI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CXZI?
CXZI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CXZI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CXZI הוא -- USD.
האם CXZI יעלה השנה?
CXZI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CXZI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
