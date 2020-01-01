Chatter Shield (SHIELD) טוקנומיקה
Chatter Shield (SHIELD) מידע
$SHIELD lets you create bounties on tweets. Hit the likes, retweets, and comments target, and the bounty is filled!
Example: a post states, "Bounty .02 Burn for 25 likes." Once the tweet hits 25 likes, the bounty completes and the specified amount is burned from our token's supply.
This exciting feature stimulates audience interaction and rewards active community participation!
Not just for you, $SHIELD can also supercharge other projects. Create bounties and trigger a continuous buy-back and burn mechanism!
Other projects using our platform must buy and burn our tokens, reducing circulating supply and potentially increasing value.
Even better? Every project's buy and burn contributes to $SHIELD's own buy-back and burn. We all benefit together!
$SHIELD is redefining social media engagement and token value management.
Ready for the future of social media and crypto? Join us. It's time to $SHIELD Up!
Chatter Shield (SHIELD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Chatter Shield (SHIELD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Chatter Shield (SHIELD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Chatter Shield (SHIELD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SHIELD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SHIELDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SHIELDטוקניומיקה, חקרו אתSHIELDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
SHIELD חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן SHIELD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו SHIELD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
