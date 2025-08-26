עוד על YARNCAT

ChatGPT Cat סֵמֶל

ChatGPT Cat מחיר (YARNCAT)

לא רשום

1 YARNCAT ל USDמחיר חי:

--
----
-9.00%1D
mexc
USD
ChatGPT Cat (YARNCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:34:54 (UTC+8)

ChatGPT Cat (YARNCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139895
$ 0.00139895$ 0.00139895

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-9.01%

-0.16%

-0.16%

ChatGPT Cat (YARNCAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, YARNCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. YARNCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139895, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, YARNCAT השתנה ב +0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ChatGPT Cat (YARNCAT) מידע שוק

$ 32.41K
$ 32.41K$ 32.41K

--
----

$ 32.41K
$ 32.41K$ 32.41K

999.64M
999.64M 999.64M

999,639,860.004913
999,639,860.004913 999,639,860.004913

שווי השוק הנוכחי של ChatGPT Cat הוא $ 32.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של YARNCAT הוא 999.64M, עם היצע כולל של 999639860.004913. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.41K.

ChatGPT Cat (YARNCAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ChatGPT Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChatGPT Cat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChatGPT Cat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ChatGPT Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.01%
30 ימים$ 0-24.79%
60 ימים$ 0-49.34%
90 ימים$ 0--

מה זהChatGPT Cat (YARNCAT)

$YARNCAT is a cryptocurrency project inspired by yarn and cats, combining digital assets with a playful theme. It operates as a token designed for community engagement and transactions within its ecosystem. Built on a the solana blockchain, $YARNCAT emphasizes accessibility and creativity for users. Yarncats are keeping it tight knit, fostering a unique space for enthusiasts. $YARNCAT is a community driven with an emphasis on light hearted cute AI cat videos.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ChatGPT Cat (YARNCAT) משאב

האתר הרשמי

ChatGPT Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ChatGPT Cat (YARNCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ChatGPT Cat (YARNCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ChatGPT Cat.

בדוק את ChatGPT Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

YARNCAT למטבעות מקומיים

ChatGPT Cat (YARNCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ChatGPT Cat (YARNCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על YARNCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ChatGPT Cat (YARNCAT)

כמה שווה ChatGPT Cat (YARNCAT) היום?
החי YARNCATהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי YARNCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של YARNCAT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ChatGPT Cat?
שווי השוק של YARNCAT הוא $ 32.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של YARNCAT?
ההיצע במחזור של YARNCAT הוא 999.64M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של YARNCAT?
‏‏YARNCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00139895 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של YARNCAT?
YARNCAT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של YARNCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור YARNCAT הוא -- USD.
האם YARNCAT יעלה השנה?
YARNCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את YARNCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.