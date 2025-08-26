עוד על CHART

Chartreux Cat סֵמֶל

Chartreux Cat מחיר (CHART)

1 CHART ל USDמחיר חי:

-5.60%1D
Chartreux Cat (CHART) טבלת מחירים חיה
Chartreux Cat (CHART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-5.61%

+4.17%

+4.17%

Chartreux Cat (CHART) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000974. במהלך 24 השעות האחרונות, CHART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000969 לבין שיא של $ 0.00001034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00668935, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHART השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chartreux Cat (CHART) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chartreux Cat הוא $ 9.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHART הוא 999.38M, עם היצע כולל של 999378324.930171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.73K.

Chartreux Cat (CHART) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chartreux Catל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChartreux Cat ל USDהיה . $ -0.0000004967.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChartreux Cat ל USDהיה $ +0.0000024897.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chartreux Catל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.61%
30 ימים$ -0.0000004967-5.09%
60 ימים$ +0.0000024897+25.56%
90 ימים$ 0--

מה זהChartreux Cat (CHART)

Here's a description for the Chartreux CTO ($CHART) token that aligns with CoinGecko's guidelines: Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chartreux Cat (CHART) משאב

האתר הרשמי

Chartreux Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chartreux Cat (CHART) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chartreux Cat (CHART) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chartreux Cat.

בדוק את Chartreux Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

CHART למטבעות מקומיים

Chartreux Cat (CHART) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chartreux Cat (CHART) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHART הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chartreux Cat (CHART)

כמה שווה Chartreux Cat (CHART) היום?
החי CHARTהמחיר ב USD הוא 0.00000974 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHART ל USD?
המחיר הנוכחי של CHART ל USD הוא $ 0.00000974. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chartreux Cat?
שווי השוק של CHART הוא $ 9.73K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHART?
ההיצע במחזור של CHART הוא 999.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHART?
‏‏CHART השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00668935 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHART?
CHART ‏‏רשם מחירATL של 0.00000646 USD.
מהו נפח המסחר של CHART?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHART הוא -- USD.
האם CHART יעלה השנה?
CHART ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHART תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.