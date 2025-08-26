Chartreux Cat (CHART) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00000969 גבוה 24 שעות $ 0.00001034 שיא כל הזמנים $ 0.00668935 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000646 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -5.61% שינוי מחיר (7D) +4.17%

Chartreux Cat (CHART) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000974. במהלך 24 השעות האחרונות, CHART נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000969 לבין שיא של $ 0.00001034, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHARTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00668935, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000646.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHART השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chartreux Cat (CHART) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chartreux Cat הוא $ 9.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHART הוא 999.38M, עם היצע כולל של 999378324.930171. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.73K.