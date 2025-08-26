Charlotte Fang (REMILIA) מידע על מחיר (USD)

Charlotte Fang (REMILIA) המחיר בזמן אמת של הוא $28.73. במהלך 24 השעות האחרונות, REMILIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. REMILIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 663.27, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 16.24.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, REMILIA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charlotte Fang (REMILIA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Charlotte Fang הוא $ 19.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של REMILIA הוא 690.00, עם היצע כולל של 690.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.83K.