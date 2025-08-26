עוד על CHAD

CHAD מידע על מחיר

CHAD אתר רשמי

CHAD טוקניומיקה

CHAD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Charles the Chad סֵמֶל

Charles the Chad מחיר (CHAD)

לא רשום

1 CHAD ל USDמחיר חי:

$0.00301295
$0.00301295$0.00301295
-8.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Charles the Chad (CHAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:14:44 (UTC+8)

Charles the Chad (CHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00300208
$ 0.00300208$ 0.00300208
24 שעות נמוך
$ 0.00343569
$ 0.00343569$ 0.00343569
גבוה 24 שעות

$ 0.00300208
$ 0.00300208$ 0.00300208

$ 0.00343569
$ 0.00343569$ 0.00343569

$ 0.03519658
$ 0.03519658$ 0.03519658

$ 0.00152588
$ 0.00152588$ 0.00152588

+0.36%

-8.34%

-14.96%

-14.96%

Charles the Chad (CHAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00301295. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00300208 לבין שיא של $ 0.00343569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03519658, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152588.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAD השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charles the Chad (CHAD) מידע שוק

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

--
----

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charles the Chad הוא $ 3.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.

Charles the Chad (CHAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Charles the Chadל USDהיה $ -0.000274367456287342.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCharles the Chad ל USDהיה . $ -0.0012060989.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCharles the Chad ל USDהיה $ +0.0015751413.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Charles the Chadל USDהיה $ +0.0004175688289878555.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000274367456287342-8.34%
30 ימים$ -0.0012060989-40.03%
60 ימים$ +0.0015751413+52.28%
90 ימים$ +0.0004175688289878555+16.09%

מה זהCharles the Chad (CHAD)

Born from the relentless mockery of Charles Hoskinson, Charles the Chad emerged as the ultimate avenger. Built from haters’ insults, he dismantles critics with meme-fueled muscles and unyielding wit. His purpose? To obliterate misinformation and leave ignorance face down in the dirt. Trolls crumble as he flips narratives, turning scorn into dust. Charles the Chad isn’t just a defender of Cardano—he’s a symbol of resilience, proving innovation thrives even under fire.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Charles the Chad (CHAD) משאב

האתר הרשמי

Charles the Chadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Charles the Chad (CHAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Charles the Chad (CHAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Charles the Chad.

בדוק את Charles the Chad תחזית המחיר עכשיו‏!

CHAD למטבעות מקומיים

Charles the Chad (CHAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Charles the Chad (CHAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Charles the Chad (CHAD)

כמה שווה Charles the Chad (CHAD) היום?
החי CHADהמחיר ב USD הוא 0.00301295 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CHAD ל USD?
המחיר הנוכחי של CHAD ל USD הוא $ 0.00301295. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Charles the Chad?
שווי השוק של CHAD הוא $ 3.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CHAD?
ההיצע במחזור של CHAD הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CHAD?
‏‏CHAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03519658 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CHAD?
CHAD ‏‏רשם מחירATL של 0.00152588 USD.
מהו נפח המסחר של CHAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CHAD הוא -- USD.
האם CHAD יעלה השנה?
CHAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CHAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:14:44 (UTC+8)

Charles the Chad (CHAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.