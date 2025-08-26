Charles the Chad (CHAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00300208 $ 0.00300208 $ 0.00300208 24 שעות נמוך $ 0.00343569 $ 0.00343569 $ 0.00343569 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00300208$ 0.00300208 $ 0.00300208 גבוה 24 שעות $ 0.00343569$ 0.00343569 $ 0.00343569 שיא כל הזמנים $ 0.03519658$ 0.03519658 $ 0.03519658 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00152588$ 0.00152588 $ 0.00152588 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.36% שינוי מחיר (1D) -8.34% שינוי מחיר (7D) -14.96% שינוי מחיר (7D) -14.96%

Charles the Chad (CHAD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00301295. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00300208 לבין שיא של $ 0.00343569, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03519658, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00152588.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAD השתנה ב +0.36% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Charles the Chad (CHAD) מידע שוק

שווי שוק $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charles the Chad הוא $ 3.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.