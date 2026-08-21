Charles AI by Virtuals מחיר היום

מחיר Charles AI by Virtuals (CHARLES) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHARLES ל USD הוא $ 0 לכל CHARLES.

Charles AI by Virtuals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,238, עם היצע במחזור של 1.00B CHARLES. ב‑24 השעות האחרונות, CHARLES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHARLES נע ב -0.59% בשעה האחרונה ו +1.54% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Charles AI by Virtuals (CHARLES) מידע שוק

שווי שוק $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.24K$ 36.24K $ 36.24K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Charles AI by Virtuals הוא $ 36.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHARLES הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.24K.