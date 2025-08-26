chaos and disorder (CHAOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.100274 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -16.23% שינוי מחיר (7D) -15.92%

chaos and disorder (CHAOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.100274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAOS השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -16.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 137.08K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.08K אספקת מחזור 999.84M אספקה כוללת 999,841,530.024855

שווי השוק הנוכחי של chaos and disorder הוא $ 137.08K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHAOS הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999841530.024855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.08K.