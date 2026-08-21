Chancecoin מחיר היום

מחיר Chancecoin (CHANCE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CHANCE ל USD הוא $ 0 לכל CHANCE.

Chancecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 221,869, עם היצע במחזור של 999.92M CHANCE. ב‑24 השעות האחרונות, CHANCE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00488584, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CHANCE נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו -12.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 45.94K.

Chancecoin (CHANCE) מידע שוק

שווי שוק $ 221.87K$ 221.87K $ 221.87K נפח (24 שעות) $ 45.94K$ 45.94K $ 45.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 221.87K$ 221.87K $ 221.87K אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,915,838.553693 999,915,838.553693 999,915,838.553693

שווי השוק הנוכחי של Chancecoin הוא $ 221.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 45.94K. ההיצע במחזור של CHANCE הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999915838.553693. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 221.87K.