CHAISavings (CHAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00852492$ 0.00852492 $ 0.00852492 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

CHAISavings (CHAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00852492, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHAISavings (CHAI) מידע שוק

שווי שוק $ 173.01K$ 173.01K $ 173.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.01K$ 173.01K $ 173.01K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,989,510.402131 999,989,510.402131 999,989,510.402131

