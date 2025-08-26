עוד על CPAL

Chainpal סֵמֶל

Chainpal מחיר (CPAL)

1 CPAL ל USDמחיר חי:

$0.03948073
$0.03948073$0.03948073
-10.50%1D
Chainpal (CPAL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:41:43 (UTC+8)

Chainpal (CPAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.32%

-10.52%

-12.99%

-12.99%

Chainpal (CPAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03948073. במהלך 24 השעות האחרונות, CPAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03913394 לבין שיא של $ 0.04463368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00916429.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPAL השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chainpal (CPAL) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Chainpal הוא $ 301.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPAL הוא 7.63M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.72K.

Chainpal (CPAL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chainpalל USDהיה $ -0.0046454509831145.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChainpal ל USDהיה . $ -0.0172430114.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChainpal ל USDהיה $ -0.0042084523.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chainpalל USDהיה $ -0.11004623772907356.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0046454509831145-10.52%
30 ימים$ -0.0172430114-43.67%
60 ימים$ -0.0042084523-10.65%
90 ימים$ -0.11004623772907356-73.59%

מה זהChainpal (CPAL)

Welcome to Chainpal, a Telegram-based trading bot to snipe new tokens and trade existing ones that are already live with unparalleled safety and speed in addition to being the only bot on the market that allows for custom trading strategies and text to trade AI integration which allows for multiple trade conditions to be executed with just one prompt and trade based on Market Cap, Price and percentages. Chainpal allows you to trade on the go right from your Telegram account without the need to connect your wallet to slow DEX UI's and then wait to confirm trades through your wallet. With this powerful tool you can preset values like slippage, gas and auto-approve transactions to trade with lightning speed. With our novel Simulator and anti-rug features powered by 5 unique and reputable Scanners integrated right into the core of our trading systems and encrypted user info fortified by 2FA logins, Chainpal has been built with security in mind, filling the current flaws in the market.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chainpal (CPAL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Chainpalתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chainpal (CPAL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chainpal (CPAL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chainpal.

בדוק את Chainpal תחזית המחיר עכשיו‏!

CPAL למטבעות מקומיים

Chainpal (CPAL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chainpal (CPAL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPAL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chainpal (CPAL)

כמה שווה Chainpal (CPAL) היום?
החי CPALהמחיר ב USD הוא 0.03948073 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPAL ל USD?
המחיר הנוכחי של CPAL ל USD הוא $ 0.03948073. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chainpal?
שווי השוק של CPAL הוא $ 301.01K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPAL?
ההיצע במחזור של CPAL הוא 7.63M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPAL?
‏‏CPAL השיג מחיר שיא (ATH) של 1.96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPAL?
CPAL ‏‏רשם מחירATL של 0.00916429 USD.
מהו נפח המסחר של CPAL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPAL הוא -- USD.
האם CPAL יעלה השנה?
CPAL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPAL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Chainpal (CPAL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

