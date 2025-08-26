Chainpal (CPAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.03913394 גבוה 24 שעות $ 0.04463368 שיא כל הזמנים $ 1.96 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00916429 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -10.52% שינוי מחיר (7D) -12.99%

Chainpal (CPAL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03948073. במהלך 24 השעות האחרונות, CPAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03913394 לבין שיא של $ 0.04463368, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00916429.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPAL השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -10.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chainpal (CPAL) מידע שוק

שווי שוק $ 301.01K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 394.72K אספקת מחזור 7.63M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chainpal הוא $ 301.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPAL הוא 7.63M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 394.72K.