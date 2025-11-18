Chain Talk Daily מחיר היום

מחיר Chain Talk Daily (CTD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00010184, עם שינוי של 10.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CTD ל USD הוא $ 0.00010184 לכל CTD.

Chain Talk Daily כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 102,089, עם היצע במחזור של 1.00B CTD. ב‑24 השעות האחרונות, CTD סחר בין $ 0.00009876 (נמוך) ל $ 0.00011404 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00415884, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007742.

ביצועים לטווח קצר, CTD נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו -25.57% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Chain Talk Daily (CTD) מידע שוק

שווי שוק $ 102.09K$ 102.09K $ 102.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.09K$ 102.09K $ 102.09K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chain Talk Daily הוא $ 102.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CTD הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.09K.