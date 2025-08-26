Chain of Legends מחיר (CLEG)
Chain of Legends (CLEG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.199246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLEG השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Chain of Legends הוא $ 28.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEG הוא 68.33M, עם היצע כולל של 623565301.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.62K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Chain of Legendsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain of Legends ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain of Legends ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chain of Legendsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-1.04%
|30 ימים
|$ 0
|-3.20%
|60 ימים
|$ 0
|+11.96%
|90 ימים
|$ 0
|--
Chain of Legends is a play-to-earn NFT game that you can: 1- Buy a land, build a CLEG token mine and start earning game tokens. 2- Directly sell tokens in exchanges or expand your empire by creating a Stone mine and an Iron mine to generate the resources that you need for your progress. 3- Build barracks and train troops. Explore the world, find dungeons, Kill monsters and collect treasuries. Troops gain experience and levels in every battle and adventure. 4- Fight with other players to occupy the treasure island and collect treasures. And defend the island you have occupied from other players' invasion. Fights are automated. Each user can use a strategy and set the formation of troops before the fight. And watch the battle replay. 5- There is a Marketplace where users can trade resources, troops, and lands. 6- Free to Play: Each user can get a free mine and land with low mining speed and capacity. And also by a referral program.
