Chain of Legends (CLEG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.199246$ 0.199246 $ 0.199246 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.07% שינוי מחיר (1D) -1.04% שינוי מחיר (7D) -3.89% שינוי מחיר (7D) -3.89%

Chain of Legends (CLEG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CLEG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CLEGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.199246, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CLEG השתנה ב +0.07% במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain of Legends (CLEG) מידע שוק

שווי שוק $ 28.12K$ 28.12K $ 28.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 256.62K$ 256.62K $ 256.62K אספקת מחזור 68.33M 68.33M 68.33M אספקה כוללת 623,565,301.0 623,565,301.0 623,565,301.0

שווי השוק הנוכחי של Chain of Legends הוא $ 28.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CLEG הוא 68.33M, עם היצע כולל של 623565301.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.62K.