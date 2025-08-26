Chain Guardians (CGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00270681 $ 0.00270681 $ 0.00270681 24 שעות נמוך $ 0.00397247 $ 0.00397247 $ 0.00397247 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00270681$ 0.00270681 $ 0.00270681 גבוה 24 שעות $ 0.00397247$ 0.00397247 $ 0.00397247 שיא כל הזמנים $ 4.33$ 4.33 $ 4.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.26% שינוי מחיר (1D) -3.23% שינוי מחיר (7D) +0.54% שינוי מחיר (7D) +0.54%

Chain Guardians (CGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00273707. במהלך 24 השעות האחרונות, CGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00270681 לבין שיא של $ 0.00397247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGG השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Guardians (CGG) מידע שוק

שווי שוק $ 306.30K$ 306.30K $ 306.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.47K$ 328.47K $ 328.47K אספקת מחזור 111.90M 111.90M 111.90M אספקה כוללת 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chain Guardians הוא $ 306.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGG הוא 111.90M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.47K.