Chain Guardians סֵמֶל

Chain Guardians מחיר (CGG)

לא רשום

1 CGG ל USDמחיר חי:

$0.00273707
$0.00273707$0.00273707
-3.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Chain Guardians (CGG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:54:22 (UTC+8)

Chain Guardians (CGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00270681
$ 0.00270681$ 0.00270681
24 שעות נמוך
$ 0.00397247
$ 0.00397247$ 0.00397247
גבוה 24 שעות

$ 0.00270681
$ 0.00270681$ 0.00270681

$ 0.00397247
$ 0.00397247$ 0.00397247

$ 4.33
$ 4.33$ 4.33

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-3.23%

+0.54%

+0.54%

Chain Guardians (CGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00273707. במהלך 24 השעות האחרונות, CGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00270681 לבין שיא של $ 0.00397247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CGG השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Chain Guardians (CGG) מידע שוק

$ 306.30K
$ 306.30K$ 306.30K

--
----

$ 328.47K
$ 328.47K$ 328.47K

111.90M
111.90M 111.90M

120,000,000.0
120,000,000.0 120,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Chain Guardians הוא $ 306.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CGG הוא 111.90M, עם היצע כולל של 120000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.47K.

Chain Guardians (CGG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Chain Guardiansל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Guardians ל USDהיה . $ +0.0001646175.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלChain Guardians ל USDהיה $ +0.0024779447.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Chain Guardiansל USDהיה $ +0.001469426368405285.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.23%
30 ימים$ +0.0001646175+6.01%
60 ימים$ +0.0024779447+90.53%
90 ימים$ +0.001469426368405285+115.92%

מה זהChain Guardians (CGG)

ChainGuardians is a platform which combines traditional gaming concepts with blockchain technologies to enable player-driven economies. Within the ChainGuardians ecosystem, players can participate in our free-to-play NFT Mining Platform and Role-Playing Game; both of which allow players to earn income, turning your time and energy into tangible rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Chain Guardians (CGG) משאב

האתר הרשמי

Chain Guardiansתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Chain Guardians (CGG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Chain Guardians (CGG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Chain Guardians.

בדוק את Chain Guardians תחזית המחיר עכשיו‏!

CGG למטבעות מקומיים

Chain Guardians (CGG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Chain Guardians (CGG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CGG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Chain Guardians (CGG)

כמה שווה Chain Guardians (CGG) היום?
החי CGGהמחיר ב USD הוא 0.00273707 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CGG ל USD?
המחיר הנוכחי של CGG ל USD הוא $ 0.00273707. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Chain Guardians?
שווי השוק של CGG הוא $ 306.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CGG?
ההיצע במחזור של CGG הוא 111.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CGG?
‏‏CGG השיג מחיר שיא (ATH) של 4.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CGG?
CGG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CGG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CGG הוא -- USD.
האם CGG יעלה השנה?
CGG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CGG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
