CHADAI (CHADAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.59% שינוי מחיר (7D) +9.44% שינוי מחיר (7D) +9.44%

CHADAI (CHADAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHADAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHADAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CHADAI (CHADAI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.30K$ 9.30K $ 9.30K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,596,147.464151 999,596,147.464151 999,596,147.464151

שווי השוק הנוכחי של CHADAI הוא $ 9.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHADAI הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999596147.464151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.30K.