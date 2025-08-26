CHADAI מחיר (CHADAI)
--
+0.59%
+9.44%
+9.44%
CHADAI (CHADAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHADAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHADAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHADAI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של CHADAI הוא $ 9.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHADAI הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999596147.464151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של CHADAIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHADAI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCHADAI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CHADAIל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.59%
|30 ימים
|$ 0
|+1.28%
|60 ימים
|$ 0
|+32.79%
|90 ימים
|$ 0
|--
ChadAI is a cutting-edge AI agent designed to capture the essence of a true "Chad" trader—a confident, bold, and unapologetic persona revered in the world of high-stakes trading and cryptocurrency. Built on the robust ai16z framework, ChadAI blends state-of-the-art technology with a unique personality to deliver an engaging and relatable experience for crypto enthusiasts, traders, and community members alike. At its heart, ChadAI represents more than just an AI agent—it’s a movement. Inspired by the audacious mindset of successful traders, ChadAI channels a fearless approach to speculative markets, encouraging its users to embrace calculated risks and big rewards. The AI mirrors the behavior of those who dive into opportunities with confidence, balancing high-risk decision-making with sharp intellect and strategic thinking. This persona is designed not only to entertain but also to resonate with a growing audience in the fast-paced world of crypto. ChadAI’s development focuses on four key areas: personality refinement, interaction, community engagement, and ecosystem growth. Its personality is a work in progress, evolving to reflect the traits of successful traders in crypto, such as decisiveness, resilience, and a touch of swagger. Interaction with other AI agents is another priority, as ChadAI is designed to learn, collaborate, and even compete with other digital personalities in real time, creating dynamic and unpredictable experiences for its audience.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה CHADAI (CHADAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CHADAI (CHADAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CHADAI.
בדוק את CHADAI תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של CHADAI (CHADAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHADAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 21:14:39
|עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.